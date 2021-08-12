На отсутствие помощи пожаловался боец Росгвардии после травмы на учениях спецназа

Со старшим сержантом Росгвардии Дмитрием Водневым почти год назад произошел несчастный случай во время высотных учений, сообщает Е1. Выполняя учебное задание на окраинах Красноярска в нежилом 5-этажном здании, он сорвался с 4-го этажа. Сотрудник спецназа ОМОН 12 метров пролетел вниз головой и приземлился на руки, раздробив кости. По словам сослуживцев, после травмирования Дмитрию не сразу была оказана медицинская помощь, с учений его привезли на базу. Спустя некоторое время была вызвана «скорая» и его увезли в больницу.