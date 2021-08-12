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На отсутствие помощи пожаловался боец Росгвардии после травмы на учениях спецназа

12 августа 2021, 09:42
Фото: 1МI
Во время учений старший сержант Росгвардии травмировался во время выполения задания. Оказались повреждены обе руки, требуются дорогостоящие операции по востановлению. Отделение Росгвардии по Красноярскому краю, где служил боец, в помощи отказывает.

Со старшим сержантом Росгвардии Дмитрием Водневым почти год назад произошел несчастный случай во время высотных учений, сообщает Е1. Выполняя учебное задание на окраинах Красноярска в нежилом 5-этажном здании, он сорвался с 4-го этажа. Сотрудник спецназа ОМОН 12 метров пролетел вниз головой и приземлился на руки, раздробив кости. По словам сослуживцев, после травмирования Дмитрию не сразу была оказана медицинская помощь, с учений его привезли на базу. Спустя некоторое время была вызвана «скорая» и его увезли в больницу.

Последнее, что я помню, что встал на подоконник и оттолкнулся. Очнулся на земле и понял, что упал. Я приходил в сознание несколько раз пока меня куда-то везли, потом в спортзале, в скорой. Со мной был сослуживец. Помню командира, когда меня в скорую грузили,вспоминает Дмитрий Воднев.

После падения, старший сержант перенес две операции, для оплаты которых ему пришлось продать машину. На очереди третья операция, но на нее у Дмитрия и его семьи средств нет. Когда только случилась трагедия, обещаний со стороны руководства было много, что бойцу помогут, сообщают его родные. На самом деле силовое ведомство бросило старшего сержанта и помогать не намерено, считают они.

Вся эта структура Росгвардии в какой-то степени предала меня,считает боец.

Адвокат по трудовым спорам Павел Андреев объяснил Дмитрию, что сотрудники ОМОН не имеют полиса ОМС. У служащих в таком ведомстве должна быть специальная медицинская страховка. Которая и должна предусматривать страховые выплаты в случае травмирования, которые случаются во время исполнения рабочих обязанностей бойца.

Адвокат Владимир Барышев в свою очередь посоветовал ознакомиться спецназовцу с выводами служебной проверки, а также заключением военно-врачебной комиссии. И если он не согласен ни с тем, ни с другим, то можно попробовать оспорить результаты в суде.

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