О массовых хищениях оград на кладбище Вагонки сообщили жители Нижнего Тагила

Один из тагильчан рассказал изданию, что пришел проведать бабушку на кладбище. Подойдя к могиле, он сначала решил, что перепутал захоронения. Однако быстро понял, что была срезана оградка и вырван столбик. Пострадавший отметил, что установка была сделана несколько месяцев назад. За изготовление ограды с коваными элементами столика мужчина заплатит 30 тысяч рублей.