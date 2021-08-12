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О массовых хищениях оград на кладбище Вагонки сообщили жители Нижнего Тагила

12 августа 2021, 14:13
Фото: 1MI
О десятках украденных металлических оград вокруг могил на кладбище «Пихтовые горы» на Вагонке сообщили жители Нижнего Тагила. Все кражи произошли в течение нескольких последних месяцев.

В МВД большого потока заявлений не фиксируют. Возможно, некоторые предпочитают не обращаться к правоохранителям, пишет ИА «Все Новости».

Один из тагильчан рассказал изданию, что пришел проведать бабушку на кладбище. Подойдя к могиле, он сначала решил, что перепутал захоронения. Однако быстро понял, что была срезана оградка и вырван столбик. Пострадавший отметил, что установка была сделана несколько месяцев назад. За изготовление ограды с коваными элементами столика мужчина заплатит 30 тысяч рублей.

Представители ритуальной сферы заявили, что за последние несколько месяцев было срезано примерно 40 ограждений. Люди приходили к ним, но найти виновных оказывается по факту непросто.

Однако ограды похищаются не для сдачи их в пункты приема металла. Изделия с украшениями представляют большую ценность, так как изготавливаются на заказ и имеют дополнительные элементы. Так, например, по словам установщика оград, простое изделие стоит 700-800 рублей за метр. При этом ограда с оформлением обходится уже в 15-20 тысяч рублей.

С начала 2021 года тагильская полиция приняла только два заявления, касающиеся краж с оград с Дзержинского кладбища. По инциденту от 7 августа этого года расследуется уголовное дело.

#Кладбище#Кража#Кража имущества#Нижний Тагил#Происшествия
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