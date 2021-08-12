Перенесен суд над экс-начальником ГИБДД Нижнего Тагила

Сын депутата является ранее судимым за управление автомобилем в состоянии опьянения. Также молодой человек был виновником аварии со смертельным исходом три года назад сотрудники Госавтоинспекции доставили водителя в отдел полиции, однако спустя некоторое время его отпустили по поручению Чернова. Последнему грозит лишение свободы сроком до четырех лет.