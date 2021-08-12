Превышений ПДК не выявлено: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 12 августа

В прямом эфире корреспондент редакции сделал 2-минутные замеры диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода при температуре воздуха +14 градусов и северо-западном ветре со скоростью один метр в секунду. Их уровни остались нулевыми.
Каждый день редакцией TagilCity.ru проводятся прямые эфиры в Instagram, в которых транслируются замеры воздуха в Нижнем Тагиле.
Напомним, 11 августа в воздухе Нижнего Тагила была обнаружена предельно допустимая концентрация диоксида азота — 0,2 мг/м3.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.