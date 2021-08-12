TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сайт с видео катающихся на крыше поезда детей заблокирован в Нижнем Тагиле

12 августа 2021, 06:43
Фото: 1МI
Интернет-сайт, где было опубликовано видео с детьми, катающимся на крыше поезда, заблокирован по требования транспортной прокуратуры в Нижнем Тагиле.

Видеоролик с катающимися между вагонов и на крыше поезда с детьми было опубликовано на одном из сайтов. Ресурс был заблокирован по требованию транспортной прокуратуры в Нижнем Тагиле после проверки, сообщает Znak.

Прокурор посчитал, что данные кадры могут послужить детям в качестве инструкции, побудив их противоправным действиям. Подобные видео, по мнению ведомства, могут стать причинами травм и гибели на железнодорожном транспорте.

Сайт заблокирован по решению суда.

Напомним, в начале августа 2021 года сайты трех СМИ — «Открытые медиа» и «МБХ медиа», а также «Правозащиты Открытки», заблокировал Роскомнадзор за распространение противоправной информации. Все издания связаны экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским.

Связанные с Михаилом Ходорковским сайты СМИ заблокировал Роскомнадзор
Узнать подробнее

#Сайт#Дети#Поезд#Видео#Транспортная прокуратура#Блокировка#Нижний Тагил#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25