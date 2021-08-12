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Участников «стрелки» задержали силовики в Екатеринбурге

12 августа 2021, 04:27
Фото: 1МI
Около 15 мужчин выясняли между собой отношения в Екатеринбурге. В итоге их задержал спецназ, повалив их при этом на асфальт. Инцидент случился 11 августа 2021 года на улице Юмашева.

Как оказалось, причиной конфликта между мужчинами, которые были разделены на две группы, стала постройка здания бизнес-класса «Бажов House» на улице Бажова, пишет «КП-Екатеринбург».

По словам очевидца, одним из задержанных оказался Герман Гардт, ранее занимавшийся джиу-джитцу. Кроме того, раньше он был хозяином спортклуба. Некоторые задержанные являются его подшефными.

Подробности скандала сотрудники полиции выяснят после допроса всех участников конфликта.

Напомним, в апреле 2021 года в Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов в торговом центре «Дирижабль» предотвратили массовую драку между людьми. Часть скандалистов увезли в отделение.

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