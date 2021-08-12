В лишении голоса после операции обвинила больницу свердловчанка

Уже потом я узнала, что врач этой коммерческой больницы, узнав про онкоцитому, должна была направить меня или в областной онкоцентр на Соболева, или к районному онкологу. Потому что это уже не ее компетенция. Но она предложила прооперировать меня сама — удалить зоб. Успокоила, что ничего страшного нет, рассказывает девушка.