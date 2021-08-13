Количество команд Ночной хоккейной лиги в России увеличивается

В хоккее с появлением Ночной хоккейной лиги (НХЛ) также стало больше команд спортсменов-любителей. В играх этой лиги могут принять участие как молодые люди, так и граждане более старшего возраста. Эксперты уверены, что такая свободная возрастная политика прививает людям любовь к спорту, а это работает на укрепление здоровья нации. Изначально НХЛ хотели сделать для россиян возрастной категории 40+. И для многих представителей старшего поколения членство в Ночной лиге стало чем-то вроде отдушины, помогло исполнить мечту о большом спорте. Сейчас команды лиги в общей сложности насчитывают 19 тысяч человек в 70 регионах страны, и это уникальный результат.