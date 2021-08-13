Контрафактные игрушки из Китая передали в детские дома Свердловской области

Уральские таможенники передали в детские дома региона контрабандные игрушки, которые были изъяты при досмотре товара из Китая. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Уральского таможенного управления.
Речь идет о 3 тысячах псевдо «Apple», которые на территорию Свердловской области пытался ввезти местный житель. Игрушки под американским брендом на упаковках гражданин планировал продавать.
Таможенники потребовали от уральца разрешение от правообладателя бренда. Однако соответствующий документ нарушитель предъявить не смог. Сама же компания позднее оценила ущерб от контрабанды в 1 миллион рублей.
Арбитражный суд Свердловской области встал на сторону представителя торговой марки и оштрафовал уральца на 10 тысяч рублей. Также суд постановил уничтожить плагиат, но таможенники приняли решение передать их в детские дома Урала.