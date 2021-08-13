На работу отделения скорой помощи в Староуткинске пожаловались жители

Однако главврач станции скорой помощи Первоуральска Андрей Сорокин уверяет, что в этом районе у скорой помощи Первоуральска две подстанции — в Староуткинске и Новоуткинске. Бригады зачастую заняты на доставке ковидных пациентов в госпитали, поэтому спецмашины зачастую не видят на месте местные жители, считая, что ее попросту нет.