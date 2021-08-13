Очистить реку Ежовку и сделать на ее берегу парк предлагают жители Нижнего Тагила

На этом месте мы хотим сделать эко-парк с пешеходными дорожками, зонами отдыха для взрослых и детей. Это место всегда было популярно среди местных жителей. Вдоль речки Ежовки много родников, сейчас остался лишь один чистый. И сам пруд тоже наполняется за счет подземных источников,сообщила Зульфия Труфанова.