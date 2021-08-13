Решить проблемы с нехваткой скалодромов в городе попросили Куйвашева тагильчане

На капитальный ремонт на три года закрывается ГДДЮТ, там находится единственный в городе большой скалодром. Тагильчане не хотят, чтобы дети «скитались по подвалам» для занятий скалолазанием. Жители города напомнили главе региона, что давно было обещано построить манеж с необходимым оборудованием.
Куйвашев пояснил, что ремонт дворца необходим, однако это может создать определенные неудобства.
Тренировки на время ремонта будут проходить все же не в подвалах, а в спортзалах — на Попова 14а, проспекте Строителей, 20 и спортивном зале школы № 9, ответил Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.
Он отметил, что новый скалодром появился в этом году в школе № 100. Членам сборной Свердловской области придется тренироваться в Екатеринбурге в скалолазном центре на улице Радищева и во Дворце игровых видов спорта.
Также Куйвашев написал, что правительство региона надеется получить софинансирование в рамках национального проекта «Демография». Нижний Тагил будет рассматриваться в качестве одного из мест для строительства нового скалодрома.
Напомним, в Нижнем Тагиле в скором времени начнется ремонт Городского дворца детского и юношеского творчества на улице Красногвардейская, 15. Его планируется закрыть на три года. Все кружки и секции на время реконструкции будут располагаться в других местах.