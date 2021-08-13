В Екатеринбурге неадекватный водитель устроил несколько ДТП

Мужчина передвигался на машине Suzuki Vitara. В салоне находились его дочери 19 и 14 лет. Сначала автомобилист столкнулся с микроавтобусом. Другой водитель снял на видео неадекватное состояние предполагаемого виновника ДТП. Тот смеялся и ругался матом. Его дочери не знали, что происходит с их отцом.