В Екатеринбурге неадекватный водитель устроил несколько ДТП

Posted 13 августа 2021,, 11:01
Published 13 августа 2021,, 11:01
Modified Вчера, 20:27
Updated Вчера, 20:27
Мужчина передвигался на машине Suzuki Vitara. В салоне находились его дочери 19 и 14 лет. Сначала автомобилист столкнулся с микроавтобусом. Другой водитель снял на видео неадекватное состояние предполагаемого виновника ДТП. Тот смеялся и ругался матом. Его дочери не знали, что происходит с их отцом.
Далее мужчина завел свой автомобиль и попытался покинуть место происшествия, но не смог. На перекрестке в его Suzuki Vitara врезалась Toyota Rav4. Автомобиль нарушителя перевернулся.
Пассажиркам транспортного средства диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы. Старшая еще и сломала скулу. Анализы на алкоголь ничего не показали. Тест на наркотики будет готов через несколько недель. Мужчина и его дочери комментировать аварию отказались.
Сотрудники дорожной полиции сообщили, что стаж водителя 22 года. За это время его ни разу не привлекали к административной ответственности.