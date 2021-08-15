Загрязнения воздуха, почвы и воды. Эко-итоги в Нижнем Тагиле

Однако не только тагильский воздух «богат» на загрязнения. Огромное захоронение птичьих останков и помета обнаружили журналисты TagilCity.ru недалека от Салдинского шоссе. На зловонном поле с роем мух были видны кости и перья от куриц. Местные садоводы рассказывают, что ежедневно на протяжении нескольких лет сюда приезжают грузовики и сбрасывают птичьи отходы прямо на землю. Они считают, что к этому причастна «Нижнетагильская птицефабрика», которая находится в селе Покровское. Редакция отправила запрос в природоохранную прокуратуру Нижнего Тагила для проведения проверки по факту обнаружения поля с отходами от птиц.