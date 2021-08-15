Загрязнения воздуха, почвы и воды. Эко-итоги в Нижнем Тагиле

11 августа возле ж/д вокзала газоанализатор показал наличие в воздухе диоксида азота. Во время 20-минутных замеров его показатель составил 0,2 мг/м3, что не превысило предельно допустимую концентрацию вещества. В остальные дни показатели пяти веществ — диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода — оставались нулевыми.
Однако не только тагильский воздух «богат» на загрязнения. Огромное захоронение птичьих останков и помета обнаружили журналисты TagilCity.ru недалека от Салдинского шоссе. На зловонном поле с роем мух были видны кости и перья от куриц. Местные садоводы рассказывают, что ежедневно на протяжении нескольких лет сюда приезжают грузовики и сбрасывают птичьи отходы прямо на землю. Они считают, что к этому причастна «Нижнетагильская птицефабрика», которая находится в селе Покровское. Редакция отправила запрос в природоохранную прокуратуру Нижнего Тагила для проведения проверки по факту обнаружения поля с отходами от птиц.
Воздух, земля и… тагильская вода тоже не осталась в стороне на прошедшей неделе. Превышение хлороформа в воде из-под крана обнаружил Роспотребнадзор. Вещество это очень ядовитое и негативно влияет на работу внутренних органов человека, наносит вред коже и волосам.