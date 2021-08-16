Напавший с перцовым баллончиком на медиков «скорой» задержан в Екатеринбурге

Напавший на водителя «скорой» вечером 15 августа на улице Бориса Ельцина в Екатеринбурге задержан экипажем Росгвардии.
Молодой мужчина, который ранее не был уличен в совершении каких-либо преступлений, нанес телесные повреждения водителю бригады медиков, прибывшей на вызов.
Дебошира с признаками опьянения доставили в дежурную часть отдела полиции, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области. По данному инциденту организована проверка.
Напомним, жителю свердловского поселка Сосьва грозит до 5 лет тюрьмы за угрозу убийством в отношении фельдшеров «скорой». Врачи прибыли для оказания медпомощи, когда мужчина начал размахивать ножом перед ними.