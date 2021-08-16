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Напавший с перцовым баллончиком на медиков «скорой» задержан в Екатеринбурге

16 августа 2021, 07:57
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области
Молодой человек, брызнувший перцовым баллончиком в лицо водителю «скорой помощи», задержан росгвардейцами в Екатеринбурге. Дебошир находился в состоянии опьянения.

Напавший на водителя «скорой» вечером 15 августа на улице Бориса Ельцина в Екатеринбурге задержан экипажем Росгвардии.

Молодой мужчина, который ранее не был уличен в совершении каких-либо преступлений, нанес телесные повреждения водителю бригады медиков, прибывшей на вызов.

Дебошира с признаками опьянения доставили в дежурную часть отдела полиции, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области. По данному инциденту организована проверка.

Напомним, жителю свердловского поселка Сосьва грозит до 5 лет тюрьмы за угрозу убийством в отношении фельдшеров «скорой». Врачи прибыли для оказания медпомощи, когда мужчина начал размахивать ножом перед ними.

Набросившемуся с ножом на медиков «скорой помощи» свердловчанину грозит 5 лет тюрьмы
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#Нападение#Екатеринбург#Бригада#Скорая помощь#Общество#Новости УрФО#Происшествия
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