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Следить за водителями с воздуха с помощью дронов будут ГИБДД и Росгвардия

16 августа 2021, 04:04
Фото: pixabay.com
Используя дроны будут ловить нарушителей Правил дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции и Росгвардии. Подобная техника используется уже в 17 регионах России.

Обеспечивать безопасность на дорогах правоохранительным органам помогают летательные аппараты уже в 17 регионах страны, в частности в Москве, Тюменской области, Пермском крае, а также на дорогах Среднего Урала, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Беспилотные дроны способны выявить не только пересечение «сплошной» и выезд на «встречку», а используются для «психологического побуждения к соблюдению ПДД», отметили в ведомстве.

Напомним, на дорогах Свердловской области камеры перестали фиксировать нарушения ПДД из-за истекшего срока договора между компанией «УГМК-Телеком» с «Региональным управлением автомобильных дорог». Договор на оказание услуг закончился в июле 2021 года.

Камеры перестали фиксировать нарушения ПДД в Свердловской области
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#Россия#Нарушение ПДД#Госавтоинспекция#Свердловская область#ПДД#Водители#Росгвардия#Дроны#Общество
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