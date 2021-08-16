Следить за водителями с воздуха с помощью дронов будут ГИБДД и Росгвардия

Обеспечивать безопасность на дорогах правоохранительным органам помогают летательные аппараты уже в 17 регионах страны, в частности в Москве, Тюменской области, Пермском крае, а также на дорогах Среднего Урала, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.