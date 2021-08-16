Суд отказал тагильчанину в иске к Сергею Шойгу за нарушение масочного режима

Однако тагильчанин не намерен останавливаться и будет обжаловать решение. Он пока его не получил, а потому не знает причин, по которым получил отказ. При этом он получил благодарственное письмо от Минобороны за активную жизненную позицию, пишет АН «Между строк» со ссылкой на правозащитника.