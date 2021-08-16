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Posted 16 августа 2021, 08:14

Published 16 августа 2021, 08:14

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

В поселке под Екатеринбургом без света из-за пожара остались 3 тысячи человек

В поселке под Екатеринбургом без света из-за пожара остались 3 тысячи человек

16 августа 2021, 08:14
Фото: 1MI.
Энергетики оперативно произвели необходимые переключения потребителей на резервные сети и вернули свет в дома жителей поселка под Екатеринбургом.

Порядка 3 тысяч жителей поселка Нейво-Рудянка в Кировоградском районе Свердловской области временно остались без электричества. Все произошло вечером в воскресенье, 15 августа, сообщает компания «Россети Урал».

Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, отключение света произошло из-за пожара на улице Молодцова, 1. Там горели 200 квадратных метров. Спасатели ликвидировали возгорание, но пламя успело повредить провода воздушной линии электропередач.

По этой причине произошло повреждение провода и обрыв.

Чтобы вернуть потребителям электричество, специалисты ночью произвели переключения на резервные схемы. А уже сегодня до 12:00 они проводили монтаж нового провода и ремонтные работы на пострадавшей от пожара линии.

Напомним, ранее мы сообщали, что жители ряда улиц Пионерского района Екатеринбурга 8 августа остались без света.

#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Электричество
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