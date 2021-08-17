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121 случай COVID-19 выявлен в Нижнем Тагиле за минувшие сутки

17 августа 2021, 12:27
Фото: 1MI
Рекордное число заболевших в Нижнем Тагиле было зафиксировано 6 августа, тогда инфекцию зарегистрировали у 151 жителя города.

За все время пандемии коронавирус диагностирован у 8 639 тагильчан, сообщается на сайте регионального Росприроднадзора.

В Свердловской области с 16 по 17 августа выявлено 522 случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 116 281 человек.

842 госпитализированных свердловчанина находятся в тяжелом состоянии, 421 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки на Среднем Урале выписано 456 пациентов, с начала пандемии выздоровело 107 566 человек. Общее количество смертельных случаев от коронавируса в регионе достигло 4 756 случаев, 27 свердловчан скончались за последние 24 часа.

#Заболеваемость#Статистика#Коронавирус#Нижний Тагил#Здоровье
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