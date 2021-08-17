Ивановская область может потерять церковь XIX века из-за банного комплекса

Священник Андрей Львов не один раз просил епархию перевести его на службу в Плес. Однако начальство ему отказывало ввиду того, что священнослужитель не может служить в монастыре, на территории которого работают бани с сомнительной репутацией, принадлежащие его родственникам. Львов даже пробовал давить на начальство шантажом — он заявил, что обнародует факты о педофилии, которая происходила в стенах Никольского женского монастыря 10 лет назад. В итоге конфликтом заинтересовались столичные следователи, а журналисты сообщили информацию о том, что все дело создано для давления на Иваново-Вознесенскую епархию.