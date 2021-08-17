На 4 дня свыше 50 тысяч жителей Дзержинского района Тагила останутся без горячей воды

Об отключении горячего водоснабжения в 380 домах Дзержинского района Нижнего Тагила из-за ремонтных работ на магистральной теплотрассе «Ленинградская» сообщает пресс-служба городской администрации, ссылаясь на письмо «Уралвагонзавода», ответственного за отключение.
Горячей воды не будет с 12.00 вторника 17 августа до 15.00 пятницы 20 августа 2021 года. Под отключение попадают также 60 социально-значимых объектов.
Всего на территории, где будет произведено отключение, проживает более 51 тысячи человек.
Адреса:
|Авангардная
|41, 43
|Алтайская
|23, 25, 27, 31, 33, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 192
|Басова
|1, 2, 3, 4, 5, 7, 11
|Бобкова
|2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20
|Вагоностроителей
|55, 57, 59, 64, 66, 68, 70
|Валегинская
|5, 7
|Володарского
|5, 7, 11, 13
|Дзержинского
|52, 59, 51, 55 - 58, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77
|Добролюбова
|34, 38
|Зари
|1, 2, 2а, 3 - 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 33а, 34 - 44, 44а, 45 - 48, 46б, 48а, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 58а, 61, 62, 65, 66, 67, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 99, 101а, 103, 105, 107, 109
|Ильича
|70, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 90
|Калинина
|2а, 82, 84, 89, 91, 93, 95, 97, 97а, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 115, 117
|Киевская
|179, 183, 195
|Коминтерна
|52, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 76
|Ленинградский
|2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 29, 30, 30а, 30б, 31 - 34, 36 - 44, 42а, 44а, 45 - 48, 48а, 49а, 49 - 71, 72а, 73 -78, 80 - 89, 90, 91, 91а, 92 - 96, 96а, 99а, 97 - 100, 100а, 101 - 108
|Максарева
|5, 9, 11, 13
|пер.Оплетина
|1 - 4
|Парковая
|1 - 7, 9, 13, 17
|Пихтовая
|2, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 44а, 45, 46
|Сибирская
|71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 105, 107, 109
|Тимирязева
|58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 78а, 80, 80а, 82, 103, 107, 109, 111
|Чайковского
|94, 96, 102, 104а, 106, 108, 110, 125, 125а, 129, 131, 131а, 133
|Энтузиастов
|25, 29, 30 - 34, 36 - 42, 42а, 43 - 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 55, 55а, 56, 56а, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 70а, 72, 72а, 74, 76б, 78, 80, 82, 84, 89, 91, 93
|Юности
|14, 14б, 18, 20, 22, 24, 49, 53
|Урожайная
|212, 203 - 240
|Калужская
|205 - 252
|Киевская
|197 - 237
Напомним, с 11 по 26 августа 2021 года в Нижнем Тагиле будет отключение электроэнергии в сотнях домов, расположенных в различных частях города (даты и список адресов).