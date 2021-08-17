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На 4 дня свыше 50 тысяч жителей Дзержинского района Тагила останутся без горячей воды

17 августа 2021, 05:34
Фото: 1МI
Из-за проведения ремонтных работ на теплотрассе отключение горячего водоснабжения в Дзержинском районе Нижнего Тагила запланировано на 17–20 августа 2021 года.

Об отключении горячего водоснабжения в 380 домах Дзержинского района Нижнего Тагила из-за ремонтных работ на магистральной теплотрассе «Ленинградская» сообщает пресс-служба городской администрации, ссылаясь на письмо «Уралвагонзавода», ответственного за отключение.

Горячей воды не будет с 12.00 вторника 17 августа до 15.00 пятницы 20 августа 2021 года. Под отключение попадают также 60 социально-значимых объектов.

Всего на территории, где будет произведено отключение, проживает более 51 тысячи человек.

Адреса:

Авангардная 41, 43
Алтайская 23, 25, 27, 31, 33, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 192
Басова 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11
Бобкова 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Вагоностроителей 55, 57, 59, 64, 66, 68, 70
Валегинская 5, 7
Володарского 5, 7, 11, 13
Дзержинского 52, 59, 51, 55 - 58, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77
Добролюбова 34, 38
Зари 1, 2, 2а, 3 - 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 33а, 34 - 44, 44а, 45 - 48, 46б, 48а, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 58а, 61, 62, 65, 66, 67, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 99, 101а, 103, 105, 107, 109
Ильича 70, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 90
Калинина 2а, 82, 84, 89, 91, 93, 95, 97, 97а, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 115, 117
Киевская 179, 183, 195
Коминтерна 52, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 76
Ленинградский 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 29, 30, 30а, 30б, 31 - 34, 36 - 44, 42а, 44а, 45 - 48, 48а, 49а, 49 - 71, 72а, 73 -78, 80 - 89, 90, 91, 91а, 92 - 96, 96а, 99а, 97 - 100, 100а, 101 - 108
Максарева 5, 9, 11, 13
пер.Оплетина 1 - 4
Парковая 1 - 7, 9, 13, 17
Пихтовая 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 44а, 45, 46
Сибирская 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 105, 107, 109
Тимирязева 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 78а, 80, 80а, 82, 103, 107, 109, 111
Чайковского 94, 96, 102, 104а, 106, 108, 110, 125, 125а, 129, 131, 131а, 133
Энтузиастов 25, 29, 30 - 34, 36 - 42, 42а, 43 - 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 55, 55а, 56, 56а, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 70а, 72, 72а, 74, 76б, 78, 80, 82, 84, 89, 91, 93
Юности 14, 14б, 18, 20, 22, 24, 49, 53
Урожайная 212, 203 - 240
Калужская 205 - 252
Киевская 197 - 237

Напомним, с 11 по 26 августа 2021 года в Нижнем Тагиле будет отключение электроэнергии в сотнях домов, расположенных в различных частях города (даты и список адресов).

С 11 по 26 августа в Нижнем Тагиле будет отключение электроэнергии (список адресов)
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#Горячая вода#Ремонт#Дзержинский район#Отключение воды#Теплотрасса#Общество#Нижний Тагил
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