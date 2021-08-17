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Поехали к Путину: владельцы базы отдыха в Екатеринбурге устроили автопробег до Москвы

17 августа 2021, 09:02
Фото: Яндекс.Карты
Из-за проблем с документами владельцы базы отдыха «Пампасы» в Екатеринбурге решили доехать до Москвы, чтобы обратиться за помощью к президенту Владимиру Путину. В столицу они прибудут в ближайшие дни.

Автопробег за спасение базы отдыха «Пампасы» в Екатеринбурге, где летом 2021 года официально открылся благоустроенный пляж, стартовал из Екатеринбурга ранним утром 16 августа. Прибыть в столицу России участники планируют спустя сутки.

От владельцев базы, решивших обратиться за помощью к Путину, потребовали закрыть это место, так как постройки признаны незаконными. На обустройство базы екатеринбуржцы потратили 17 лет своей жизни.

Хотим осветить эту тему не только в рамках нашего города, но и донести все до администрации президента, чтобы, надеемся, сам Владимир Владимирович помог разобраться с этим вопросом, рассказал управляющий базой Евгений Асафьев Е1.

Он отметил, что свои подписи под обращением о сохранении «Пампасов» оставили свыше 3 тысяч человек.

Напомним, администрация Екатеринбурга и прокуратуры добиваются закрытия базы «Пампасы» после несчастного случая, произошедшего 30 июня 2021. В этот день на территории утонул 14-летний подросток, который отдыхал на пляже с другом и его мамой.

14-летний подросток утонул на базе отдыха в Екатеринбурге
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#Москва#Автопробег#Екатеринбург#База отдыха#Владимир Путин#Общество#Новости УрФО
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