СК завершил расследование гибели летчика из Якутска в центре Екатеринбурга

Позднее следователи выяснили, что мужчина оказался в больнице с подозрением на COVID-19. Его туда доставили с температурой. Молодой человек оставаться в палате не стал и сбежал. Он также не забрал личные вещи. Мужчина добежал до улицы Розы Люксембург. Во дворах он решил перепрыгнуть через забор. Там он запутался в колючей проволоке. Она поранила горло, что и стало причиной кончины. В результате летчик погиб. Возле забора его нашел охранник ЖК и вызвал полицию.