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Свердловских медиков за борьбу с коронавирусом наградил Владимир Путин

17 августа 2021, 03:47
Фото: 1МI
Награды от имени президента РФ Владимира Путина получили свыше 250 медиков со всей страны за вклад в борьбу с COVID-19. Среди награжденных — медработники из Свердловской области, в том числе те, кто ушел из жизни в разгар пандемии.

Среди медиков, чьи имена отражены в указе президента, опубликованном на портале правовой информации, несколько представителей Среднего Урала. Ольга Аникина, медсестра «Свердловского областного диспансера» была награждена посмертно.

Орденом почета награжден завкафедрой УГМУ Сергей Коротких.

Также наград — орденов, медалей и почетных званий удостоены медики их Челябинска, Тюменской области, ХМАО и Москвы.

Напомним, в конце июля 2021 года благодарность главы государства за добросовестную работу, многолетний труд и заслуги в развитии атомной отрасли объявлена трем атомщикам из Свердловской области.

Трем работникам атомной отрасли Свердловской области объявил благодарность Путин
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#Свердловская область#Владимир Путин#Общество#Здравоохранение#Коронавирус#Медики#Награды
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