Свердловских медиков за борьбу с коронавирусом наградил Владимир Путин

Среди медиков, чьи имена отражены в указе президента, опубликованном на портале правовой информации, несколько представителей Среднего Урала. Ольга Аникина, медсестра «Свердловского областного диспансера» была награждена посмертно.
Орденом почета награжден завкафедрой УГМУ Сергей Коротких.
Также наград — орденов, медалей и почетных званий удостоены медики их Челябинска, Тюменской области, ХМАО и Москвы.
Напомним, в конце июля 2021 года благодарность главы государства за добросовестную работу, многолетний труд и заслуги в развитии атомной отрасли объявлена трем атомщикам из Свердловской области.