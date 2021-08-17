Свердловских медиков за борьбу с коронавирусом наградил Владимир Путин

Награды от имени президента РФ Владимира Путина получили свыше 250 медиков со всей страны за вклад в борьбу с COVID-19. Среди награжденных — медработники из Свердловской области, в том числе те, кто ушел из жизни в разгар пандемии.

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