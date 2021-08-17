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Жительница Екатеринбурга пыталась убить своего сына

17 августа 2021, 18:54
Фото: pxhere.com
В ночь на 13 августа жительница Екатеринбурга пыталась убить собственного сына. Она нанесла ему многочисленные удары ножом. Ребенка спасли врачи скорой. Его мать арестовали на 2 месяца. Теперь ей грозит до 15 лет тюрьмы.

По информации из источника КП-Екатеринбург, двадцатипятилетняя жительница Екатеринбурга называла себя «ангелом света». Обитатели многоэтажки в ЖК «Чемпион парк», где она проживала, давно начали подозревать соседку в потреблении наркотиков.

В ходе расследования стало известно, что женщина воспитывала сына одна. Супруг ушёл из семьи, оставив квартиру на 19 этаже.

Согласно показаниям свидетелей, после родов екатеринбурженка стала вспыльчивой. Кроме этого, женщина начала увлекаться практиками трансформации тела и души. Жители высотки пояснили, что девушка могла попросить сигарету с трясущимися руками или гулять с коляской как будто в состоянии опьянения.

В процессе расследования данного дела будет осуществляться судебная психиатрическая экспертиза. Следствие планирует выяснить, была ли обвиняемая вменяемой при совершении противозаконных действий.

#Происшествия
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