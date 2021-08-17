Жительница Екатеринбурга пыталась убить своего сына

Согласно показаниям свидетелей, после родов екатеринбурженка стала вспыльчивой. Кроме этого, женщина начала увлекаться практиками трансформации тела и души. Жители высотки пояснили, что девушка могла попросить сигарету с трясущимися руками или гулять с коляской как будто в состоянии опьянения.