«Фекалии начали на пол литься»: в больнице Волгограда малыш оказался заперт в палате

По ее словам, пациенты через стекло играют с мальчиком, который хочет выйти и тоже начать бегать со всеми, сообщает V1.ru. Как стало известно, ребенок попал в больницу 30 июля, отметили в областном Минздраве. Врачи подчеркнули, что у мальчика присутствует неврологическая симптоматика, а также гиперактивность. В ведомстве заверили, что мальчика кормят пять раз в день, и данный случай является единственным с того момента, как ребенок оказался в медучреждении.