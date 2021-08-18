Глава РЭО Буцаев: Из отходов электроники можно извлечь до 7% мировых запасов золота

Концепция расширенной ответственности производителей предусматривает, что предприятия должны уплачивать экосбор за утилизацию отдельных групп товаров, норматив будет расти на 10% каждый год. Когда он дойдет до 100%, компаниям будет более выгодно самим проводить утилизацию, а не платить экосбор, отметили в GS Group. Это станет толчком к развитию переработки, откроются новые рабочие места и увеличатся отчисления налогов в бюджет.