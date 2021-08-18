Количество привитых от коронавируса свердловчан превысило 1 миллион

Как отметил губернатор Свердловской области, привито от коронавируса четверть жителей региона.
Чем больше людей поставят прививку от коронавируса, тем скорее мы сможем снять надоевшие всем ограничения и зажить нормальной жизнью, написал Куйвашев в соцсетях.
Также чиновник отметил, что есть на Среднем Урале и муниципалитеты, где темпы вакцинации оставляют желать лучшего. Их, по словам Евгения Владимировича, пять. И главам этих городов стоит обратить внимание на проблему, ведь доверие к вакцинации, это доверие и к чиновникам, подчеркнул Куйвашев.
Напомним, власти не планируют начинать новый учебный год на Среднем Урале с дистанта. О том, что дети пойдут 1 сентября в школу в обычном режиме, сообщил заместитель губернатора Павел Креков.