Поделиться урожаем с животными просит свердловчан зоопарк Екатеринбурга

Поделиться с обитателями екатеринбургского зоопарка яблоками и грушами, ягодами, зеленью, кабачками и тыквами, морковкой и другими овощами, а также ботвой от них, могут все желающие. Сбор доморощенной еды в очередной раз объявил зоопарк Екатеринбурга. В пресс-службе учреждения отметили, что все продукты должны быть свежими и качественными.