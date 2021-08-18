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Поделиться урожаем с животными просит свердловчан зоопарк Екатеринбурга

18 августа 2021, 08:44
Фото: Евгения Гаева
Ежегодную акцию по сбору урожая среди жителей объявил зоопарк Екатеринбурга. Свердловчане могут поделиться с животными овощами и плодами, выращенными на своих участках.

Поделиться с обитателями екатеринбургского зоопарка яблоками и грушами, ягодами, зеленью, кабачками и тыквами, морковкой и другими овощами, а также ботвой от них, могут все желающие. Сбор доморощенной еды в очередной раз объявил зоопарк Екатеринбурга. В пресс-службе учреждения отметили, что все продукты должны быть свежими и качественными.

Оставить излишки урожая садоводов просят на проходной зоопарка со стороны улицы Луначарского (с 8.00 до 22.00).

По словам организаторов акции, зелень и ботву особенно любит слониха Даша и кенгуру, а уральские яблоки — медведи и приматы.

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#Екатеринбург#Свердловская область#Зоопарк#Общество#Урожай#Животные#Новости УрФО
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