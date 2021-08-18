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Прекратить дело о педофилии в отношении 84-летнего уральского тренера просят Путина

18 августа 2021, 09:50
Фото: 1МI
Адвокаты 84-летнего тренера, обвиненного в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней, обратились к главе государства и руководителю СКР России с просьбой прекратить уголовное дело.

Обращение Владимиру Путину и Александру Бастрыкину направил адвокат тренера Николая Ражева из Екатеринбурга Сергей Колосовский, сообщает Znak.

Защитник подчеркнул, что на одежде несовершеннолетней эксперты не нашли ДНК обвиняемого, а результаты скрывались следователем. А у девочек, к которым якобы приставал тренер, выявлены дефицит внимания и психическое расстройство.

Он также отметил, что после ареста у Ражева сильно ухудшилось самочувствие.

Коллеги, родные и родители других воспитанников уверены, что тренер не мог совершить противоправные действия в отношении детей. По их мнению, одна из девочек оклеветала его, обидевшись.

Напомним, по подозрению в изнасиловании 10-летней девочки пожилой тренер по настольному теннису из Екатеринбурга был задержан 26 февраля 2021 года. О насильственных действиях в отношении 10-летней девочки в правоохранительные органы заявила ее мать.

В изнасиловании ребенка обвиняется 83-летний тренер из Екатеринбурга
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