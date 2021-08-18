Прекратить дело о педофилии в отношении 84-летнего уральского тренера просят Путина

Обращение Владимиру Путину и Александру Бастрыкину направил адвокат тренера Николая Ражева из Екатеринбурга Сергей Колосовский, сообщает Znak.
Защитник подчеркнул, что на одежде несовершеннолетней эксперты не нашли ДНК обвиняемого, а результаты скрывались следователем. А у девочек, к которым якобы приставал тренер, выявлены дефицит внимания и психическое расстройство.
Он также отметил, что после ареста у Ражева сильно ухудшилось самочувствие.
Коллеги, родные и родители других воспитанников уверены, что тренер не мог совершить противоправные действия в отношении детей. По их мнению, одна из девочек оклеветала его, обидевшись.
Напомним, по подозрению в изнасиловании 10-летней девочки пожилой тренер по настольному теннису из Екатеринбурга был задержан 26 февраля 2021 года. О насильственных действиях в отношении 10-летней девочки в правоохранительные органы заявила ее мать.