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Восстановить храм на месте здания в центре Екатеринбурга предложил митрополит

18 августа 2021, 09:13
Фото: 1MI
Восстановить храм Малый Златоуст на месте бизнес-центра «Рубин» предложил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

Он считает, что здание в центре города не является великим памятником архитектуры. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В посте он написал, что храм Большой Златоуст, который находился через дорогу, был уничтожен в 1930-х годах. Из кирпичей собора был возведен Дом обороны, который сегодня занимает региональное отделение ДОСААФ. А в 2013 году Большой Златоуст восстановили.

Белокаменный Большой Златоуст нынче — не только воссозданные стены и интерьеры, это живая община, в которой есть место и образовательной работе, и служению милосердию, добавил митрополит.

Напомним, здание, расположенное в Екатеринбурге на улице Малышева, 44 считается одной из первых городских высоток. Ранее там располагался бытовой комбинат.

#Храм#Екатеринбург#Митрополит Кирилл#Новости УрФО#Общество
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