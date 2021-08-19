«Русь» оштрафована за реализацию нелегального алкоголя в Свердловской области

Было установлено, что у предприятия имеется лицензия на продажу алкоголя на территории Свердловской области, но помещение, где хранились горячительные напитки, нигде не фигурировало.
В связи с этим, прокуратура Артинского района возбудила уголовное дело. Областной суд оштрафовал организацию на 50 тысяч рублей.
В настоящее время судебный акт не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, в Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции стоимостью свыше 2,3 миллиона рублей.