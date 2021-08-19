В России разработали новую версию вакцины "Спутник V"

При этом мутация коронавирусной инфекции продолжается, поэтому эффективность существующих препаратов для вакцинации снижается, а течение болезни пациентов осложняется. Поэтому усилия российских ученых по созданию новых, более эффективных вакцин оправданы. Вероятно, они специалисты смогут создать еще более действенный препарат, который можно будет быстро протестировать и запустить в серийное производство.