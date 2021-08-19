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Во время капитального ремонта ГДДЮТ в Нижнем Тагиле секции и кружки будут работать

19 августа 2021, 04:52
Фото: Яндекс.Карты
Уже в сентябре начнется масштабный ремонт Городского дворца детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле и учреждение будет закрыто для посетителей. Однако секции и кружки продолжат работу на базе городских образовательных учреждений.

В данный момент объявлен конкурс по поиску подрядчика, который займется капитальным ремонтом здания, построенном в 1988 году. На реконструкцию выделено более 366 миллионов рублей.

Несмотря на то, что на период реконструкции ГДДЮТ будет закрыт, пауз в занятиях кружков и секций не будет, ведь педагогов и воспитанников дворца готовы принять образовательные учреждения города — школы № 30, 6, 64, гимназия № 18, а также ДМЦ «Парус» и ДЮЦ «Меридиан», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

16 августа стартовал набор в коллективы и объединения на дополнительные общеразвивающие программы. Как отметила директор ГДДЮТ, коллектив учреждения делает все, чтобы обеспечить местами всех желающих.

После обновления у нас будет тепло, безопасно, красиво. Планируется утепление фасада, замена сетей, в том числе электрических, которые уже не раз из-за давности службы давали сбой. Дворец будет современный, яркий, оснащенный новейшим оборудованием, отметила Оксана Михневич.

Напомним, в конце июля 2021 года с ходом реконструкции «Тагильской лагуны-2» — территории за ГДДЮТ в Нижнем Тагиле, ознакомилась министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. В парке будет произведено не только благоустройство, но и появятся новые спортивные и детские площадки.

Ход работ в «Тагильской лагуне-2» оценила министр инвестиций Виктория Казакова
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#Реконструкция#ГДДЮТ#Общество#Нижний Тагил#Капитальный ремонт
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