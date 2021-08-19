Во время капитального ремонта ГДДЮТ в Нижнем Тагиле секции и кружки будут работать

Несмотря на то, что на период реконструкции ГДДЮТ будет закрыт, пауз в занятиях кружков и секций не будет, ведь педагогов и воспитанников дворца готовы принять образовательные учреждения города — школы № 30, 6, 64, гимназия № 18, а также ДМЦ «Парус» и ДЮЦ «Меридиан», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.