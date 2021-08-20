Зампрокурора Терзиогло в Тагиле задержан за подозрение во взятке от подсудимого

Однако в 2020 году в отношении Писцова был вынесен обвинительный приговор сразу по двум статьям УК, который сейчас находится на стадии обжалования. Тогда Ленинский районный суд назначил наказание в размере полутора лет колонии-поселения и 150 тысяч штрафа.