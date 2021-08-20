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Зампрокурора Терзиогло в Тагиле задержан за подозрение во взятке от подсудимого

20 августа 2021, 15:51
Фото: 1MI
Заместитель прокурора Ленинского района Алексей Терзиогло задержан ФСБ и допрошен в качестве подозреваемого по 290 статье уголовного кодекса. Тагильчанина подозревают в получении взятки с подсудимого по делу трехлетней давности. По данным TagilCity.ru, он находится в отпуске и уже написал рапорт об увольнении со службы

Во второй половине августа, по данным источника редакции TagilCity.ru, силовики допрашивали заместителя прокурора Ленинского района Нижнего Тагила Алексея Терзиогло по делу о хищении на «Уральском заводе пластификаторов», где обвиняемым был Дмитрий Писцов.

В пресс-службе областной прокуратуры редакции TagilCity.ru отказались комментировать уголовное дело по 290 статье, сославшись на подведомственность Следственного комитета. Однако и в это ведомстве комментарии редакции не предоставили, не опровергнув и не подтвердив факты обвинения подполковника юстиции Терзиогло.

Собеседник редакции, знакомый с ситуацией, поясняет, что Алексей Терзиогло воспользовался 51 статьей Конституции и отказался давать показания. По версии нашего источника, зампрокурора должен был поспособствовать вынесению оправдательного приговора и получил за это деньги. Сейчас его обвиняют во взятке в особо крупном размере.

Однако в 2020 году в отношении Писцова был вынесен обвинительный приговор сразу по двум статьям УК, который сейчас находится на стадии обжалования. Тогда Ленинский районный суд назначил наказание в размере полутора лет колонии-поселения и 150 тысяч штрафа.

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#Взятка#Прокуратура#Дмитрий Писцов#УЗП#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
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