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Posted 23 августа 2021, 15:41

Published 23 августа 2021, 15:41

Modified 29 ноября, 18:21

Updated 29 ноября, 18:21

Об опасности первой степени из-за смога объявлено в Свердловской области

Об опасности первой степени из-за смога объявлено в Свердловской области

23 августа 2021, 15:41
Фото: 1MI.
23 августа c 20.00 до 26 августа 20.00 на территории Свердловской области стоят метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Об этом объявил Уральский гидрометцентр.

Данное объявление связано с аномальной жарой и малооблачной погодой, установившейся в регионе. Также ситуация осложняется природными пожарами. Из-за них в уральских городах появляется смог и сильный дым.

Данные уральских синоптиков гласят, что 20–23 августа в Екатеринбурге воздух прогрелся от 34,2 до 35,8 градуса соответственно. Это выше рекордных показателей, зафиксированных ранее.

Напомним, 23 августа стало известно, что до Нижнего Тагила добрался смог от лесного пожара, который пытаются потушить спасатели под Первоуральском. На запах гари и задымление пожаловались жители нескольких районов города.

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#Экология#Пожар#Свердловская область#Здоровье#Опасность#Смог#Пожары в Свердловской области
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