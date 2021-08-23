Пинаев выразил соболезнования в связи с кончиной экс-гендиректора УВЗ Николая Малых

Николай Александрович Малых был назначен генеральным директором «Уралвагонзавода» в 1997 году и проработал в этой должности до 2009 года. Владислав Пинаев отметил, что он был уникальным человеком и талантливым руководителем, который внес большой вклад в развитие Нижнего Тагила и укрепление оборонной отрасли России.