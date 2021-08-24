tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 августа 2021, 07:29

Published 24 августа 2021, 07:29

Modified 19 августа 2024, 22:41

Updated 19 августа 2024, 22:41

Суд поставил точку в споре чеченского экс-прокурора с уральским изданием

Суд поставил точку в споре чеченского экс-прокурора с уральским изданием

24 августа 2021, 07:29
Фото: 1MI.
Пятый кассационный суд общей юрисдикции завершил судебный процесс по делу экс-прокурора из Чечни Мурата Залзаева против уральского издания Ура.ру. Срок на обжалование приговора истек. Постановление опубликовано на сайте суда.

Там же сообщается, что нет просьбы о восстановлении пропущенных сроков. Окончание судебного процесса подтвердил и адвокат издания Павел Бабиков.

Напомним, в качестве компенсации Залзаев просил 15 миллионов рублей. Причиной стала публикация Ура.ру об аварии, которая произошла в Грозном в 2017 году. Toyota Camry, за рулем которой находился бывший прокурор, врезалась в «Ладу Приора». Оба ехавших в «Ладе» в результате скончались. За издание вступился Союз журналистов и крупнейшие СМИ. В результате сумма штрафа была уменьшена судом до 30 тысяч рублей.

#Общество#Свердловская область#Суд#Моральный вред#Спор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика