Суд поставил точку в споре чеченского экс-прокурора с уральским изданием

Напомним, в качестве компенсации Залзаев просил 15 миллионов рублей. Причиной стала публикация Ура.ру об аварии, которая произошла в Грозном в 2017 году. Toyota Camry, за рулем которой находился бывший прокурор, врезалась в «Ладу Приора». Оба ехавших в «Ладе» в результате скончались. За издание вступился Союз журналистов и крупнейшие СМИ. В результате сумма штрафа была уменьшена судом до 30 тысяч рублей.