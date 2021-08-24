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Posted 24 августа 2021, 14:25

Published 24 августа 2021, 14:25

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

Жителей Первоуральска попросят не выходить из дома из-за пожара у горы Волчиха

Жителей Первоуральска попросят не выходить из дома из-за пожара у горы Волчиха

24 августа 2021, 14:25
Фото: 1MI.
Пожар, который разгорелся на горе Волчихе, привел к тому, что дым затянул населенные пункты, которые находятся поблизости. В связи с этим сотрудники полиции попросят жителей Первоуральска не выходить из своих домов.

Соответствующую просьбу к главе местной полиции направил начальник Первоуральской городской службы спасения. Он подписал официальную бумагу. На ней находится сообщение, которое сотрудников правоохранительных органов призывают произносить с помощью громкоговорителей. В нем жителей призывают избегать долгого нахождения на улице, закрывать окна и двери, а также завешивать окна мокрой тканью. Водителям рекомендуется двигаться медленнее в зоне задымленных дорог и соблюдать дистанцию. При необходимости будет объявлено об эвакуации населения, сообщает Е1.

Также из коллективного сада «Флюс» были эвакуированы 30 человек. Людей разместили в пункте временного размещения на базе школы №16 в селе Новоалексеевское, сообщает региональное МЧС. Тушение пожара под Первоуральском продолжается. Туда были направлены два пожарных поезда со станции «Екатеринбург-Сортировочный» и поселка Кузино.

Напомним, предполагается, что непотушенный охотниками костер стал причиной пожара под Первоуральском. Из-за ЧП была перекрыта трасса Пермь — Екатеринбург, а площадь возгорания возросла до 50 гектаров.

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