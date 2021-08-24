Жителей Первоуральска попросят не выходить из дома из-за пожара у горы Волчиха

Соответствующую просьбу к главе местной полиции направил начальник Первоуральской городской службы спасения. Он подписал официальную бумагу. На ней находится сообщение, которое сотрудников правоохранительных органов призывают произносить с помощью громкоговорителей. В нем жителей призывают избегать долгого нахождения на улице, закрывать окна и двери, а также завешивать окна мокрой тканью. Водителям рекомендуется двигаться медленнее в зоне задымленных дорог и соблюдать дистанцию. При необходимости будет объявлено об эвакуации населения, сообщает Е1.