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Posted 25 августа 2021, 15:51

Published 25 августа 2021, 15:51

Modified 29 ноября, 17:51

Updated 29 ноября, 17:51

16-летний свердловчанин спас из пожара младшую сестру и брата

16-летний свердловчанин спас из пожара младшую сестру и брата

25 августа 2021, 15:51
Фото: 1MI.
16-летний житель Свердловской области Николай Подчиненов спас из пожара свою 5-летнюю сестру и 10-летнего брата. За это юношу почетной грамотой и памятными сувенирами наградили сотрудники следственного комитета.

Пожар случился в частном секторе. Заметив, что дом поглотило пламя, подросток вбежал в здание и вынес детей. За счет его действий младшие брат и сестра не пострадали, сообщает старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Сотрудникам ведомства поблагодарили молодого человека, который спас две детские жизни.

Напомним, таксист из Алапаевска спас из пожара 81-летнюю пенсионерку. Для этого ему пришлось прервать заказ.

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#Происшествия#Дети#Свердловская область#СКР#Подросток
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