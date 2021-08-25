16-летний свердловчанин спас из пожара младшую сестру и брата

Posted 25 августа 2021, 15:51
Published 25 августа 2021, 15:51
Modified 29 ноября, 17:51
Updated 29 ноября, 17:51
Пожар случился в частном секторе. Заметив, что дом поглотило пламя, подросток вбежал в здание и вынес детей. За счет его действий младшие брат и сестра не пострадали, сообщает старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.
Сотрудникам ведомства поблагодарили молодого человека, который спас две детские жизни.
Напомним, таксист из Алапаевска спас из пожара 81-летнюю пенсионерку. Для этого ему пришлось прервать заказ.