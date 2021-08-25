Детский «Комендантский час» продлен в Екатеринбурге

Posted 25 августа 2021, 05:23
Published 25 августа 2021, 05:23
Modified 19 августа 2024, 22:41
Updated 19 августа 2024, 22:41
Ранее подросткам разрешалось гулять до 23.00 с 1 мая по 30 сентября включительно. На час раньше приходилось возвращаться домой с 1 октября по 30 апреля. Обновленное постановление подписал глава города Алексей Орлов.
При этом в список мест, где детям нельзя находиться в указанное время, входят в том числе улицы, дворы, стадионы, парки, скверы, площади, кладбища, гаражи и даже общественный транспорт.
Напомним, подобные поправки в Свердловской области были приняты еще в марте 2021 года.