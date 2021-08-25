Детский «Комендантский час» продлен в Екатеринбурге

«Комендантский час» для несовершеннолетних детей был продлен в Екатеринбурге. Теперь с 22.00 до 06.00 детям до 16 лет нельзя находиться одним в общественных местах независимо от времени года.

Ранее подросткам разрешалось гулять до 23.00 с 1 мая по 30 сентября включительно. На час раньше приходилось возвращаться домой с 1 октября по 30 апреля. Обновленное постановление подписал глава города Алексей Орлов. При этом в список мест, где детям нельзя находиться в указанное время, входят в том числе улицы, дворы, стадионы, парки, скверы, площади, кладбища, гаражи и даже общественный транспорт. Напомним, подобные поправки в Свердловской области были приняты еще в марте 2021 года.