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Posted 25 августа 2021, 05:23

Published 25 августа 2021, 05:23

Modified 19 августа 2024, 22:41

Updated 19 августа 2024, 22:41

Детский «Комендантский час» продлен в Екатеринбурге

Детский «Комендантский час» продлен в Екатеринбурге

25 августа 2021, 05:23
Фото: 1MI.
«Комендантский час» для несовершеннолетних детей был продлен в Екатеринбурге. Теперь с 22.00 до 06.00 детям до 16 лет нельзя находиться одним в общественных местах независимо от времени года.

Ранее подросткам разрешалось гулять до 23.00 с 1 мая по 30 сентября включительно. На час раньше приходилось возвращаться домой с 1 октября по 30 апреля. Обновленное постановление подписал глава города Алексей Орлов.

При этом в список мест, где детям нельзя находиться в указанное время, входят в том числе улицы, дворы, стадионы, парки, скверы, площади, кладбища, гаражи и даже общественный транспорт.

Напомним, подобные поправки в Свердловской области были приняты еще в марте 2021 года.

#Общество#Новости УрФО#Дети#Улица#Екатеринбург
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