Дочь настаивала на пансионате: 93-летний пенсионер покончил с собой в Екатеринбурге

Posted 25 августа 2021, 10:39
Published 25 августа 2021, 10:39
Modified 18 сентября 2022, 12:12
Updated 18 сентября 2022, 12:12
Погибший проживал там вместе с дочерью и 29-летним внуком, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.
За пенсионером, по словам источника, требовался уход. Поэтому было решено провести семейный совет. Во время него дочь настаивала на пансионате для престарелых, а пенсионер был против.
25 августа пенсионер, находясь в своем доме, совершил суицид. Материалы по делу в ближайшее время будут из полиции переданы СК.
Напомним, 7 августа в Туринском районе 28-летний мужчина покончил с собой, находясь в камере отделения полиции.