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Posted 25 августа 2021, 06:47

Published 25 августа 2021, 06:47

Modified 19 августа 2024, 22:41

Updated 19 августа 2024, 22:41

Из-за шторма с градом часть жителей Серова осталась без электричества

Из-за шторма с градом часть жителей Серова осталась без электричества

25 августа 2021, 06:47
Фото: 1MI.
Сильная гроза прошла в ночь на 25 августа в Серове. Из-за нее несколько частей города остались без электричества.

Оно отсутствует в Новом и Старом поселке, на правом берегу Каквы и на Медянке. Об этом сообщают местные жители в группе «Это Серов, детка» в социальной сети «Вконтакте».

Света нет в местности до сих пор, несмотря на то, что гроза была около 23.00. Жители присылают в социальные сети фото молний и градин.

У жителей одного из домов сильный дождь затопил дом.

По данным МЧС, в Свердловской области 25 августа продолжает действовать штормовое предупреждение. Ожидаются грозы, град и ветра с порывами до 25 метров в секунду.

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#Общество#Электричество#Серов#Град#Дождь#Ливень
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