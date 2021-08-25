Минздрав не нашел связи между заражением пенсионера ВИЧ и лечением в Екатеринбурге

После жалобы в минздрав в больнице была проведена проверка качества оказания помощи пенсионеру. Отмечается, что было проведено эпидемиологическое обследование, которое не подтвердило внутрибольную передачу ВИЧ. Однако мужчина и его супруга уверены, что случилось заболевание именно в там.