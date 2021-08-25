Нападавший на азиаток коллекционер ножей признан невменяемым в Екатеринбурге

Posted 25 августа 2021, 14:18
Published 25 августа 2021, 14:18
Modified 29 ноября, 17:41
Updated 29 ноября, 17:41
Была осуществлена судебная стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Исходя из ее заключения, молодой человек из Кургана болен тяжелым хроническим психическим расстройством, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области. Из-за этого он не осознавал общественную опасность своих действий и не руководил ими.
Уголовное дело было направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.
Напомним, первая жертва молодого человека — 17-летняя жительница Киргизии. На нее напали 8 сентября на Широкой Речке. Возле лифта неизвестный ударил ее ножом в область печени, после чего скрылся. Пострадавшая была доставлена в реанимацию и находилась в коме.
Второе нападение курганец совершил вечером 8 января вблизи дома на улице Краснофлотцев, 2. Между ним и женщиной завязалась борьба, поскольку она крепко держала сумку. В результате грабитель выхватил нож, нанес удар по пальцам жертвы и отрезал их. После этого оставил на месте преступления черный нож и убежал.