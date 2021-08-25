Нападавший на азиаток коллекционер ножей признан невменяемым в Екатеринбурге

Была осуществлена судебная стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Исходя из ее заключения, молодой человек из Кургана болен тяжелым хроническим психическим расстройством, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области. Из-за этого он не осознавал общественную опасность своих действий и не руководил ими.