За минувшие сутки ковид диагностирован у 161 жителя Екатеринбурга

Posted 25 августа 2021,, 18:53
Published 25 августа 2021,, 18:53
Modified Вчера, 20:28
Updated Вчера, 20:28
Об этом сообщает КП-Екатеринбург со ссылкой на региональный оперативный штаб по профилактике COVID-19.
За прошедшие сутки заболел 161 человек, выздоровели 527 и умерли 32 жителя региона с установленным коронавирусным диагнозом.
Помимо 161 заболевшего в уральской столице, новые случаи заболевания ковидом за последние 24 часа отмечены также в Сухом Логе, Карпинске, Ревде, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и других областных населенных пунктах.