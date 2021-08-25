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Posted 25 августа 2021,, 18:53

Published 25 августа 2021,, 18:53

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

За минувшие сутки ковид диагностирован у 161 жителя Екатеринбурга

25 августа 2021, 18:53
Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса излечились 120 400 человек, и скончались 5 002 заболевших.

Об этом сообщает КП-Екатеринбург со ссылкой на региональный оперативный штаб по профилактике COVID-19.

За прошедшие сутки заболел 161 человек, выздоровели 527 и умерли 32 жителя региона с установленным коронавирусным диагнозом.

Помимо 161 заболевшего в уральской столице, новые случаи заболевания ковидом за последние 24 часа отмечены также в Сухом Логе, Карпинске, Ревде, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и других областных населенных пунктах.

#Коронавирус COVID-19
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