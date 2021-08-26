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Posted 26 августа 2021, 05:55

Published 26 августа 2021, 05:55

Modified 19 августа 2024, 22:42

Updated 19 августа 2024, 22:42

Правила начисления пособий от 3 до 7 лет изменятся в России

Правила начисления пособий от 3 до 7 лет изменятся в России

26 августа 2021, 05:55
Фото: 1MI.
Минтруд готовит изменения для начисления россиянам социальных выплат на детей от трех до семи лет, женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности, и одиноким родителям.

По правилам, которые действуют сейчас, если в семье две машины, то граждане не могут рассчитывать на социальные выплаты. Это не касается многодетных семей, семей инвалидов и если транспортное средство получено по мерам соцподдержки.

При рассмотрении заявлений также учитывались автомобили под арестом и в розыске, теперь они не будут рассматриваться. Изменения будут внесены в законодательство до конца 2021 года, пишут «Известия» со ссылкой на замминистра труда и соцзащиты Ольгу Баталину.

Напомним, президент РФ Владимир путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тысяч рублей пенсионерам, в том числе и военным. Деньги они получат в сентябре 2021 года.

Российские пенсионеры получат выплаты по 10 тысяч в сентябре 2021 года
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#Общество#Россия#Деньги#Выплаты#Пособия#Минтруд
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