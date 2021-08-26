Правила начисления пособий от 3 до 7 лет изменятся в России

При рассмотрении заявлений также учитывались автомобили под арестом и в розыске, теперь они не будут рассматриваться. Изменения будут внесены в законодательство до конца 2021 года, пишут «Известия» со ссылкой на замминистра труда и соцзащиты Ольгу Баталину.