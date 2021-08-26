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Posted 26 августа 2021, 11:19

Published 26 августа 2021, 11:19

Modified 19 августа 2024, 22:42

Updated 19 августа 2024, 22:42

Штраф за трудоустройство бывшего силовика получили «Уральские авиалинии»

Штраф за трудоустройство бывшего силовика получили «Уральские авиалинии»

26 августа 2021, 11:19
Фото: 1MI.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила штраф за то, что приняла на работу бывшего сотрудника линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге

Несмотря на требования законодательства о противодействии коррупции, информация о заключении трудового договора с указанным сотрудником не была направлена в установленный десятидневный срок по прежнему месту работы, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В отношении компании возбуждено дело об административном правонарушении. В результате мировой суд принял решение оштрафовать перевозчика на 100 тысяч рублей.

По представлению Уральского транспортного прокурора, трудовой договор с работником был расторгнут.

#Экономика#Суд#Штраф#Кольцово#Самолет#Уральские авиалинии
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