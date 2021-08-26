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Posted 26 августа 2021, 08:08

Published 26 августа 2021, 08:08

Modified 29 ноября, 18:20

Updated 29 ноября, 18:20

Спортсмен без рук и ног из Екатеринбурга завоевал «золото» на Паралимпиаде в Токио

26 августа 2021, 08:08
Спортсмен из Екатеринбурга без рук и ног Михаил Асташов, который работал курьером «Яндекс.Еды», чтобы попасть на Паралимпийские игры в Токио, стал чемпионом. Он получил золотую медаль в гонке преследования на дистанции в три тысячи метров в категории С1.

Он также установил в предварительно заезде новый мировой рекорд — 3:35,954. Это на целых 10 секунд больше предыдущего рекорда.

В финале Асташов поборолся с канадцем Тристеном Черновым и одержал уверенную победу. Он обогнал соперника на целый круг. На Паралимпиаде спортсмену предстоит стартовать еще дважды.

Напомним, в 2020 году спортсмен устроился курьером в службу доставки «Яндекс.Еда», чтобы собрать средства на участие в Паралимпийских играх.

#Спорт#Новости УрФО#Спортсмен#Олимпиада#Екатеринбург
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