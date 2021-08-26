Спортсмен без рук и ног из Екатеринбурга завоевал «золото» на Паралимпиаде в Токио

Posted 26 августа 2021, 08:08
Published 26 августа 2021, 08:08
Modified 29 ноября, 18:20
Updated 29 ноября, 18:20
Он также установил в предварительно заезде новый мировой рекорд — 3:35,954. Это на целых 10 секунд больше предыдущего рекорда.
В финале Асташов поборолся с канадцем Тристеном Черновым и одержал уверенную победу. Он обогнал соперника на целый круг. На Паралимпиаде спортсмену предстоит стартовать еще дважды.
Напомним, в 2020 году спортсмен устроился курьером в службу доставки «Яндекс.Еда», чтобы собрать средства на участие в Паралимпийских играх.