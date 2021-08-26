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Posted 26 августа 2021, 11:02

Published 26 августа 2021, 11:02

Modified 29 ноября, 18:21

Updated 29 ноября, 18:21

Тагильчанин заразился коронавирусом в Демидовской больнице и скончался

26 августа 2021, 11:02
Сюжет
Коронавирус
Мужчина из Нижнего Тагила оказался в Демидовской больнице для планового лечения заболевания. Пациент шел на поправку, а родственники уверяют, что его собирались выписывать. Однако вскоре он заразился коронавирусом, предположительно, от соседа по палате и скончался в одной из больниц Верхней Туры.

О смерти заразившегося COVID-19 родственникам сообщили врачи по телефону 4 августа. Сначала им рассказали о том, что мужчина лежит в инфекционной больнице, а после перезвонили и передали информацию о кончине, рассказал TagilCity.ru один из близких погибшего.

В 21:00 позвонили, я узнал о его смерти. Сказать, что я был в шоке — это не сказать ничего,делится Егор.

Совсем недавно отец Егора еще не был болен коронавирусом. Тагильчанин в Демидовской больнице оказался для проведения плановой операции, он уже шел на поправку, а врачи обещали, что через два дня пациент поедет домой.

Сначала все члены семьи с ним созванивались, он говорил, что все в порядке, что ничего привозить не нужно. Врачи собирались выписывать моего папу,заявил собеседник редакции TagilCity.ru.

Затем мужчина перестал поднимать трубку телефона. Семья забила тревогу, стала обзванивать все больницы Туры. Выяснилось, что мужчина находится в одном из лечебных учреждений Верхней Туры, потому что в больнице в Нижнем Тагиле заразился коронавирусом.

Я считаю, что моего отца убили, потому что мы отдали им здорового человека, без этой болезни и риска для жизни. Я хочу подать в суд на больницу,сообщил в беседе изданием Егор Брескин.

#Нижний Тагил#Эксклюзив#Коронавирус#Больница#Смерть#Здоровье#Демидовская больница#Короновирус
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